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Режиссер Максимков поставил в Москве пьесу о поиске любви

На сцене московского Дворца на Яузе показали пьесу «Не понравится – уйду!»

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Дворец искусств Ленинградской области

Питерский режиссер Андрей Максимков вместе со знаменитым писателем-сатириком Семеном Альтовым возродили на сцене московского Дворца на Яузе театр миниатюр, впервые поставив пьесу «Не понравится – уйду!», сообщает пресс-служба театра.

В спектакле участвует 3 артиста, которые отыгрывают 8 персонажей: маму играет выдающаяся Ольга Волкова, роль Вениамина исполняет Виктор Логинов, а 5 невест играет Алла Довлатова.

«Где-то в возрасте под 80 отец начал советоваться со мной, с кем провести остаток жизни. Там было несколько претенденток, и он говорил: вот эта очень симпатичная, но она ничего делать не умеет. Другая, говорит, страшная как смерть, но она работает в клинике, поэтому лекарства всегда под рукой. И вот, он метался между этими женщинами», — отметил автор комедии Семен Альтов.

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