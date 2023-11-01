Скончался бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин

Бас-гитарист популярной российской группы «Браво» Сергей Лапин 31 октября скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Лапин, говорится в сообщении, пришел в «Браво» в очень непростой период, когда группу покинула ее солистка Жанна Агузарова. Он принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. В частности, идея картонных декораций в классической песне «Стильный оранжевый галстук» принадлежит именно ему. Лапин участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990).

Ранее сообщалось, что 22 марта 65-летний юбилей отметил музыкант и композитор Валерий Сюткин. За время работы с «Браво» Сюткин выпустил альбомы «Стиляги из Москвы», «Дорога в облака» и «Московский бит». Позже, покинув коллектив, он организовал новую группу «Сюткин и Ко». Песня «7000 над землей» была признана лучшей песней 1995 года.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.