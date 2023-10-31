Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Робби Уильямс рассказал о пяти диагностированных ему психиатрических нарушениях

Певец Робби Уильямс назвал проблемы с ментальным здоровьем результатом славы

close
100%
Global Look Press

Певец Робби Уильямс считает, что проблемы с психическим здоровьем стали его платой за успех. Об этом исполнитель признался в интервью The Times.

«И если их нет в начале, то они есть к концу. Никто не получает бесплатного пропуска в игре за славу. Никто не выходит с другой стороны хорошо приспособленным, счастливым и психически здоровым. Назовите мне хоть одного», — заявил Уильямс.

Музыкант также перечислил диагнозы, которые ему диагностировали за весь период карьеры:

«Диспраксия, дислексия, СДВГ, телесное дисморфическое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)... Я собираю их, как скаутские значки».

Недавно Уильямс признался, что использовал препарат для диабетиков, чтобы скинуть вес в два раза. По словам певца, он испытывал серьезные психологические проблемы из-за набранного веса. Тогда медики прописали ему препарат для диабетиков, который по своему действию напоминает Оземпик и сильно снижает аппетит. Уильямс назвал свое внезапное и резкое похудение «рождественским чудом» и заверил, что лишний вес сводил его с ума.

Ранее сообщалось, что Анита Цой послушала совет Лолиты по похудению и поправилась на 4 килограмма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий