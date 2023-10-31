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Представитель Чичериной отреагировал на новое подозрение СБУ в отношении певицы

Представитель Чичериной Колесов: певица спокойно реагирует на подозрения СБУ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Действия Службы безопасности Украины (СБУ), которая сообщила о новом подозрении, предъявленном российской певице Юлии Чичериной, никого не удивляют. Так ситуацию в беседе с интернет-изданием «Абзац» прокомментировал директор артистки Ларион Колесов.

«Я, честно говоря, не в курсе, но случившееся очевидно и неудивительно. Она абсолютно спокойно реагирует на подобные вещи. Видимо, им [представителям СБУ] Юлия очень интересна, они соскучились по ее концертам», — поделился Ларионов.

О новом подозрении СБУ написала в своем Telegram-канале. Отмечалось, что инициированная Службой безопасности Украины языково-лингвистическая экспертиза «подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России». В ведомстве добавили, что Чичериной предъявлено подозрение по нескольким статьям уголовного кодекса Украины. Теперь на Украине певице грозит пожизненное заключение.

В августе Чичерина заявил, что «все русские артисты, разбежавшиеся по всему миру с разрешениями на работу в западных странах, разносят и распространяют нашу русскую культуру, так что работают на нас». При этом она раскритиковала звезд-эмигрантов, которые критикуют Россию из-за границы. По мнению Чичериной, это «грубое невежество».

Ранее «Би-2» заменили в песне Чичерину на Чулпан Хаматову.

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