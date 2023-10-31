Клара Новикова о молодом женихе: «Не против, если у меня его отобьют»

Юмористка Клара Новикова пошутила в беседе с mk.ru, что не будет против, если кто-то отобьет ее молодого жениха.

«Мне никто не нужен. Мне так хорошо в моем новом девичестве!» — призналась народная артистка РФ.

По словам актрисы, сейчас она занимается творчеством — пишет о своем детстве в Киеве.

«Все забывается, притупляется со временем. Я пытаюсь вызвать в памяти какие-то воспоминания — но это такая работа! Сейчас уже никого рядом нет. У меня остался только брат, который живет в Америке тридцать с лишним лет», — отметила Новикова.

В конце января юмористка рассказала о романе с молодым бойфрендом. Она заявила, что воспитывает своего нового избранника.

Позднее дочь Новиковой Мария Зерчанинова назвала «шуткой» слова матери.

«Чего? О каком новом избраннике? У мамы? Она, наверное, пошутила. Она вообще очень любит шутить, вы знаете? Она в этом деле большой специалист», — сыронизировала женщина.

Новикова была замужем два раза. Первым супругом звезды стал барабанщик Виктор Новиков. Во второй раз юмористка вышла замуж за Юрия Зерчанинова, с которым прожила в браке 35 лет.

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