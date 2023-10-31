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СБУ сообщила о новом подозрении Чичериной

СБУ сообщила о новом подозрении российской певице Юлии Чичериной

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@julia_chicherina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о новом подозрении, предъявленном российской певице Юлии Чичериной. Заявление опубликовано в Telegram-канале украинской спецслужбы.

«СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной, угрожавшей украинцам сибирскими концлагерями», — заявили в СБУ.

Отмечается, что инициированная Службой безопасности Украины языково-лингвистическая экспертиза «подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России».

Также в СБУ добавили, что Чичериной предъявлено подозрение по нескольким статьям уголовного кодекса Украины.

Теперь на Украине певице грозит пожизненное заключение.

В августе Чичерина заявил, что «все русские артисты, разбежавшиеся по всему миру с разрешениями на работу в западных странах, разносят и распространяют нашу русскую культуру, так что работают на нас». При этом она раскритиковала звезд-эмигрантов, которые критикуют Россию из-за границы. По мнению Чичериной, это «грубое невежество».

Ранее «Би-2» заменили в песне Чичерину на Хаматову.

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