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ФНС закрыла убыточную «Фабрику звезд»

Московская налоговая закрыла старую «Фабрику звезд»

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Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Московская налоговая закрыла компанию «3Д Мьюзик стар», которая занималась выпуском старого проекта «Фабрика звезд». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ее владельцами изначально были Виктор Дробыш и Роман Скляр, однако последний вышел из бизнеса после финального сезона проекта — в 2017 году. Позднее Дробыш попытался закрыть компанию, но не смог из-за кредитов и проблем с авторскими правами. Теперь бизнес окончательно ликвидировала ФНС.

Права на название «Фабрика звезд», подчеркивает Mash, остались у медиагруппы «Красный квадрат». В конце октября стало известно, что телеканал ТНТ планирует в 2024 году возродить российское музыкальное реалити-шоу.

Вскоре после этого Виктор Дробыш похвалил директора канала Тину Канделаки за то, что она захотела перезапустить шоу.

«Я считаю, что «Фабрика звезд» — самый сильный музыкальный формат на телевидении. Выстрелить может все, даже незаряженное ружье. Но один раз в год», — заявил он.

«Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале с 13 октября 2002 по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 по 6 июля 2012 года. В 2017 году состоялась премьера «Новой фабрики звезд».

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