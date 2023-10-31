Бизнесмен из Саратова проиграл суд Пугачевой и Орбакайте из-за участка в Бережках

Бизнесмен Анатолий Рысаков проиграл суд певицам Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте из-за земли в Солнечногорском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В начале октября Рысаков подал иск на исполнительниц, в котором потребовал снести пирс на их дачном участке в деревне Бережки. Как признавался мужчина, ему неудобно ловить рыбу, так как из-за постройки закрыт доступ к береговой линии.

При этом независимая экспертиза не установила нарушений на территории участков Пугачевой и Орбакайте, поэтому суд отклонил иск бизнесмена. Shot подчеркивает, что в Солнечногорском районе у исполнительниц несколько участков: у Пугачевой один, а у Орбакайте — два.

По данным издания, до этого Рысаков уже подавал в суд на других звезд из-за пирсов на их участках — Наташу Королеву и Филиппа Киркорова. На участке певца на полуострове в деревне Мякинино бизнесмену мешал причал для яхт.

Недавно комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) подал иск об обжаловании статуса иноагента.

Ранее сообщалось, что актер Назаров осудил Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) за песни Цоя.