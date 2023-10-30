Создатели сериала по произведению Захара Прилепина рассказали о съемочном процессе

В Калуге, которая изображает из себя Луганскую область 2014 года в сериале по книге Захара Прилепина «Ополченский романс», продолжаются съемки военной драмы. Об этом сообщается на сайте Института развития интернета, при поддержке которого реализуется проект.

«Военная драма «Ополченский романс» через отдельные эпизоды жизни главных героев покажет рядовые будни Донбасской войны. Литературной основой сериала стало одноименное произведение Захара Прилепина. В главных ролях — Владимир Стеклов, Алексей Вертков, Виталий Кищенко, Юсуп Бахшиев», — говорится в описании сериала.

По сюжету журналист Суворов (Андрей Назимов) отправляется на Донбасс с гуманитарным грузом, но истинная цель поездки — ревность. Он подозревает свою жену в связи с знакомым Лесенцовым (Алексей Вертков), который отправился участвовать в боевых действиях. Главному герою предстоит переосмыслить свою жизнь и мировосприятие.

По словам генерального продюсера проекта Димитра Тодорова, литературная основа сериала — «мощное произведение Захара Прилепина, возвращающее читателя к традиции советской фронтовой литературы».

«Согласно этой традиции, за глобальными событиями, меняющими картину современного мира, стоят неизвестные герои, со своими судьбами. Выписать портреты этих героев — наша главная задача», — рассказал Тодоров.

«Ополченский романс», как обозначил сам Прилепин, — это «четырнадцать треков» о войне на Донбассе. Сборник новелл, объединенных общими героями, местом и временем действия.

По признанию режиссера сериала Олега Лукичева, для него «Ополченский романс» — это разговор о русской идентичности, как у Толстого в «Русском характере» или у Шолохова в «Судьбе человека».

«В трагических событиях, на фоне военной драмы, проявляются истинные черты человеческого характера. И мы, вместе с Захаром Прилепиным, отвечаем себе на вопрос — что значит быть русским?», — добавляет Лукичев.

Народный артист РФ Владимир Стеклов считает, что хотя общество, в целом, понимает цели СВО и принимает их, для многих еще остается открытым вопрос — как началось это противостояние?

«Кем были его действующие лица? Что ими двигало? Именно сейчас очень важно рассказать об этом. Рассказать не языком лозунгов, а простым человеческим языком — кто были и есть эти парни. Неизвестные герои Донбасса. Герои России», — говорит актер.

Фильм выйдет в 2024 году в онлайн-кинотеатре Premier. Проект производится киностудией «Гринвич продакшн».