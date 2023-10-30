Прохор Шаляпин надел наряд царя, но проиграл соцработнику в вокальном телешоу

В новом выпуске вокального шоу «Перепой звезду» певец Прохор Шаляпин уступил соцработнику Владиславу Синицыну со счетом 0:5 по итогам музыкальной битвы.

Музыкальный руководитель центра социальной помощи вышел на сцену со знаменитой «Калинкой», его соперником стал популярный исполнитель народной музыки Шаляпин, который вышел на сцену в царском наряде. Оба конкурсанта признались, что не ожидали увидеть перед собой такого оппонента.

По итогам решения судей Синицын обыграл Шаляпина со счетом 5:0. Певец Дмитрий Колдун также не смог получить ни одного балла после сражения с преподавателем сценической речи Татьяной Смирнягиной: она выбрала песню «Final Countdown» и всухую обыграла выпускника «Фабрики звезд».

По правилам программы первый куплет поет непрофессиональный артист, а на втором куплете вступает звезда. Финал они исполняют дуэтом. Среди членов жюри — Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский.

В проекте приняли участие такие именитые звезды российской эстрады, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин, Shaman и многие другие отечественные знаменитости.

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