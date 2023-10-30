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Космонавтка согласилась сняться в возможном продолжении «Вызова»

Космонавтка Кикина заявила, что не против сняться в сиквеле «Вызова»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма «Вызов», если бы ее пригласили и съемки не мешали работе. Об этом космонавтка рассказала в беседе с РИА Новости.

«Если бы эта целевая задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием в этом приняла участие. Но в первую очередь — это моя работа», — сказала Кикина.

Генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст на премьере картины признавался, что команда готова снять вторую часть картины, особенно в свете того, что Россия продолжит развивать свою лунную программу.

Анна Кикина совершила первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.

До этого космонавт Олег Новицкий, который совершил актерский дебют в фильме Клима Шипенко «Вызов», признался, что дочери высоко оценили его игру в ленте.

«Дочери оценили очень высоко, особенно младшая. Когда в фильме началась операция, она бралась за мою руку, прижималась и спрашивала, больно ли мне было. Я ей говорю: «Не переживай, это кино». Она успокоилась, но ей всего 6 лет, поэтому реакция была вот такой детской», — заявил Новицкий.

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