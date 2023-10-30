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Хоррор «Пять ночей с Фредди» стал хитом проката в США

Хоррор «Пять ночей с Фредди» заработал рекордную сумму в прокате

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Universal Pictures

Киноадаптация хоррор-игры Five Nights at Freddy's («Пять ночей с Фредди») заработала $78 млн в первые выходные проката в США. Новинка установила рекорд среди всех проектов, возглавлявших чарт на Хэллоуин, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

По сюжету беспокойный охранник начинает работать в пиццерии Freddy Fazbear's Pizza, однако в первую же ночь на работе понимает, что ночная смена принесет ему сюрпризы — он встречает опасных аниматроников.

«Пять ночей с Фредди» параллельно со стартом проката вышла на стриминге Peacock.

Режиссером фильма стала Эмма Тамми, главные роли сыграли Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Мэри Стюарт Мастерсон, Элизабет Лайл, Кэт Коннер Стерлинг, Кевин Фостер, Джессика Блэкмор и другие.

Five Nights at Freddy's — франшиза видеоигр от разработчика Скотта Коутона. Первая из семи игр серии вышла в 2014 году.

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