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Лика Стар об интрижке с Бондарчуком: «Света, извини»

Певица Лика Стар извинилась перед Светланой Бондарчук за роман с ее бывшим мужем

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Лика Стар извинилась перед Светланой Бондарчук за роман с бывшим мужем телеведущей режиссером Федором Бондарчуком. Видео опубликовано на YouTube.

«Вся ответственность за эту ситуацию только на меня упала… В моей жизни было много ошибок, и все эти ошибки вернулись ко мне. Понимаю, Света. Извини. Извини», — сказала исполнительница.

При этом Стар добавила, что история их отношений с Бондарчуком во многом надумана и раскручена в СМИ. Она возмутилась, что вся ненависть из-за случившегося обрушилась только на нее, хотя режиссер также был замешен в этой ситуации.

«У меня с твоим мужем был роман. Ты следи за ним, пожалуйста. И чемоданы спрячь, а то твой сказочник все норовит их из дому вынести», — вспомнила Стар свои давнишние слова Светлане Бондарчук.

Певица попросила прощения перед Бондарчук за все, что сделала телеведущей тогда.

Светлана Рудская (Бондарчук) прожила в браке с Федором Бондарчуком 25 лет, они развелись в 2016 году. В этом союзе появились двое детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.

Сейчас Рудская замужем за продюсером Сергеем Харченко, 15 августа 2023 года супруги сообщили о пополнении в семье. Федор Бондарчук женился во второй раз на актрисе Паулине Андреевой, церемония состоялась 17 сентября 2019 года. У пары есть сын Иван, родившийся в 2021 году.

Ранее рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что изначально не хотел жениться на Зинатуллиной.

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