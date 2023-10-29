Алексей Панин ходит в бары со своей 15-летней дочерью

Актер Алексей Панин признался, что ходит по барам вместе со своей 15-летней дочерью Аней. Об этом сообщает «СтарХит».

«Нюся сидит с четырьмя взрослыми мужиками, стол заставлен бутылками, сидит во главе стола», — цитирует артиста издание.

Недавно Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

В сентябре Панин оказался в центре скандала. В ночь на 5 сентября артиста задержали за пьяный дебош в столице Эстонии Таллине. По словам женщины, знакомой с актером, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.

В мае 2023 года МВД России объявило Алексея Панина в розыск. Против него в РФ возбуждено уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» после поста о теракте на Крымском мосту. В дружественных России странах он может быть задержан.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) исполнил хиты Цоя и Шатунова.