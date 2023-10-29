Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ирина Салтыкова назвала свой обычный райдер: бизнес-класс, лучший отель и Mercedes

Певица Ирина Салтыкова перечислила свои требования в райдере

close
100%
Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Ирина Салтыкова призналась в беседе с Мадонной Мур, что у нее самый обычный райдер. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube.

«Обычно это бизнес-класс — обязательно, лучший в городе отель пять звезд — обязательно, машина Mercedes Benz S-класса. Это все самое дорогое, а остальное просто — обычный завтрак, обед, ужин. Что есть в городе, то и едим», — заявила исполнительница.

Певица также добавила, что устала от славы и публичности, которая у нее была в 90-х. Она пояснила, что не планирует делать свое грандиозное возвращение на сцену.

«Я так устала, поэтому когда все стало поспокойнее, то я хоть жить начала», — отметила звезда.

Недавно стало известно, что рэпер Баста прописал в райдере 60 сосисок определенной марки. В требованиях исполнителя также есть обязательное наличие в номере груш, клюквы, голубики, авокадо, орехов, хлеба, нескольких видов молока, печеной тыквы и сосисок. При этом алкоголь в райдере музыканта не прописан.

Ранее дочь Виктории Бони подралась в Монако.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий