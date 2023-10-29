Ирина Салтыкова назвала свой обычный райдер: бизнес-класс, лучший отель и Mercedes

Певица Ирина Салтыкова призналась в беседе с Мадонной Мур, что у нее самый обычный райдер. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube.

«Обычно это бизнес-класс — обязательно, лучший в городе отель пять звезд — обязательно, машина Mercedes Benz S-класса. Это все самое дорогое, а остальное просто — обычный завтрак, обед, ужин. Что есть в городе, то и едим», — заявила исполнительница.

Певица также добавила, что устала от славы и публичности, которая у нее была в 90-х. Она пояснила, что не планирует делать свое грандиозное возвращение на сцену.

«Я так устала, поэтому когда все стало поспокойнее, то я хоть жить начала», — отметила звезда.

Недавно стало известно, что рэпер Баста прописал в райдере 60 сосисок определенной марки. В требованиях исполнителя также есть обязательное наличие в номере груш, клюквы, голубики, авокадо, орехов, хлеба, нескольких видов молока, печеной тыквы и сосисок. При этом алкоголь в райдере музыканта не прописан.

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