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Умер звезда сериала «Друзья»

Актер сериала «Друзья» Мэттью Перри умер на 55-м году жизни

Американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале «Друзья», умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что актер был найден в субботу, 28 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе.

По предварительным данным причиной смерти стал сердечный приступ, тело актера нашли в джакузи.

В доме не обнаружили наркотических веществ или следов насильственной смерти.

Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах.

TMZ подчеркивает, что персонаж Перри был любимцем фанатов. Он снимался в сериалах «Хорошая жена», «Клиника», фильмах «Девять ярдов», «Папе снова 17». Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал «Друзья») и однажды вручили.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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