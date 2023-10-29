Умер звезда сериала «Друзья»

Американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале «Друзья», умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что актер был найден в субботу, 28 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе.

По предварительным данным причиной смерти стал сердечный приступ, тело актера нашли в джакузи.

В доме не обнаружили наркотических веществ или следов насильственной смерти.

close Мэттью Перри на премьере фильма «Папе снова 17» в Лос-Анджелесе, 2009 год Мэтью Перри, 1985 год Мэтью Перри и Джонни Депп, 1987 год Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан в сериале «Друзья» Полную галерею можно посмореть

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Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах.

TMZ подчеркивает, что персонаж Перри был любимцем фанатов. Он снимался в сериалах «Хорошая жена», «Клиника», фильмах «Девять ярдов», «Папе снова 17». Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал «Друзья») и однажды вручили.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.