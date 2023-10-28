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Максим Галкин* исполнил хиты Цоя и Шатунова

За границей Максим Галкин начал петь песни Цоя и Шатунова

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) на своих концертах за границей начал исполнять хиты Виктора Цоя и Юрия Шатунова. Об этом сообщают Telegram-канал «Самые СЛИВки» и aif.ru.

«А как вам такой Виктор Цой в исполнении иноагента Галкина?» — подписали авторы канала кадры, на которых Галкин исполняет хит Цоя «Звезда по имени Солнце».

На других видео Галкин поет «Белые розы» Юрия Шатунова.

В октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

После начала военных действий в Израиле в СМИ начали появляться сообщения о том, что звездная пара якобы переехала на Кипр.

Недавно Максим Галкин спел на украинском языке перед зрителями в Польше.

Ранее Петросян пошутил о своем склерозе на сольном концерте.

*  признан в РФ иностранным агентом
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