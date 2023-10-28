Вдова актера Алексея Янина рассказала о его болезни

Вдова Алексея Янина Дарья сообщила в беседе с mk.ru, что актер страдал от аневризмы.

По словам Яниной, слабым местом артиста были сосуды. Она отметила, что у актера были предпосылки, которые могли предостеречь их семью от горя, однако он их игнорировал.

«Просто он, как любой молодой человек, не «забивал» на здоровье. Не было серьезного отношения к себе», — заявила супруга артиста.

Янина рассказала, что у супруга долгое время не болели ноги и руки, однако в юности был «кризис». Она предположила, что позже у него случился микроинсульт. Женщина вспомнила, как у актера онемели руки и ноги в машине.

«Еще было сотрясение мозга, обследование, но врачи сказали, что ничего страшного. Затем, когда я была беременная, у него тоже был непонятный приступ. Я тогда отвезла его в больницу, неделю там Лешу держали. Но он просто не хотел лечиться. Говорил: таблеточки попью и пройдет. Все мужчины такие!» — отметила вдова артиста.

В мае 2015 года Алексей Янин перенес обширный инсульт, из-за которого был прикован к постели. За ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай.

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