Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь Славы рассказала о желании стать многодетной матерью

Дочь Славы передумала становиться многодетной матерью после родов

close
100%
Пресс-служба

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась в беседе с kp.ru, что мечтала стать многодетной матерью.

По словам Морозовой, после рождения первенца ее желание иметь большую семью поубавилось.

«Думаю, что еще одного — точно. А там посмотрим», — поделилась дочь артистки.

Морозова родила сына 30 марта от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск на два месяца после рождения внука. В тот период ее дочь вместе с мужем и ребенком переехали к артистке на дачу. Исполнительница рассказывала, что чувствует себя «шикарно» в роли бабушки.

По словам Славы, новая роль в ее жизни оправдывает все ее «ужасные действия». Артистка намекнула на скандальные видеообращения в социальных сетях и судебные разбирательства с хирургом Тимуром Хайдаровым.

В октябре Морозова призналась, что столкнулась с проблемой социализации после декрета. По словам девушки, ей стало очень тяжело проявляться на людях после того, как она полгода просидела дома с ребенком.

Ранее Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий