Дочь Славы рассказала о желании стать многодетной матерью

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась в беседе с kp.ru, что мечтала стать многодетной матерью.

По словам Морозовой, после рождения первенца ее желание иметь большую семью поубавилось.

«Думаю, что еще одного — точно. А там посмотрим», — поделилась дочь артистки.

Морозова родила сына 30 марта от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск на два месяца после рождения внука. В тот период ее дочь вместе с мужем и ребенком переехали к артистке на дачу. Исполнительница рассказывала, что чувствует себя «шикарно» в роли бабушки.

По словам Славы, новая роль в ее жизни оправдывает все ее «ужасные действия». Артистка намекнула на скандальные видеообращения в социальных сетях и судебные разбирательства с хирургом Тимуром Хайдаровым.

В октябре Морозова призналась, что столкнулась с проблемой социализации после декрета. По словам девушки, ей стало очень тяжело проявляться на людях после того, как она полгода просидела дома с ребенком.

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