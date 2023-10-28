Внук Михаила Шолохова рассказал о влиянии писателя на его жизнь

В субботу, 28 октября, в мире отмечают День бабушек и дедушек. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поделился с «Газетой.Ru» воспоминаниями о своем дедушке — русском писателе Михаиле Шолохове. Депутат рассказал, что в его жизни дедушка сыграл особую роль.

«Когда его не стало, мне 20 с лишним лет уже было. Запомнил его хорошо, потому что в жизни сыграл основополагающую роль. И в формировании, и в представлениях о жизни, и даже в увлечениях. Это человек, который мог быть удивительно простым при том, что был, конечно, невероятно сложным. Сложным я имею ввиду не в восприятии его и не в общении, а в глубине и мудрости. Человек удивительный на самом деле. Значение его для страны актуализируется особенно сегодня, когда все, что он говорил и о чем он предупреждал и в своих художественных произведениях, и в публицистике, реализуется у нас на глазах», — подчеркнул Шолохов.

Ранее депутат Госдумы признался, что с детства слушает русский рэп.