Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Внук Михаила Шолохова рассказал о влиянии писателя на его жизнь

Депутат Шлохов заявил, что дедушка сыграл основополагающую роль в его жизни

close
100%
Яков Рюмкин/РИА Новости

В субботу, 28 октября, в мире отмечают День бабушек и дедушек. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поделился с «Газетой.Ru» воспоминаниями о своем дедушке — русском писателе Михаиле Шолохове. Депутат рассказал, что в его жизни дедушка сыграл особую роль.

«Когда его не стало, мне 20 с лишним лет уже было. Запомнил его хорошо, потому что в жизни сыграл основополагающую роль. И в формировании, и в представлениях о жизни, и даже в увлечениях. Это человек, который мог быть удивительно простым при том, что был, конечно, невероятно сложным. Сложным я имею ввиду не в восприятии его и не в общении, а в глубине и мудрости. Человек удивительный на самом деле. Значение его для страны актуализируется особенно сегодня, когда все, что он говорил и о чем он предупреждал и в своих художественных произведениях, и в публицистике, реализуется у нас на глазах», — подчеркнул Шолохов.

Ранее депутат Госдумы признался, что с детства слушает русский рэп.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий