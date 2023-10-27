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Максима Галкина* заметили на Кипре с дочерью после слухов о переезде

Шоумена Максима Галкина заметили на Кипре без Аллы Пугачевой

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Живущие на Кипре россияне рассказали, что видели шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с дочерью Елизаветой в Лимассоле. Об этом сообщает mk.ru.

По словам очевидцев, Галкин был с дочкой, но супруги Аллы Пугачевой и сына с ним рядом не было.

«Галкин давал здесь концерт, который состоялся 20 октября. Я встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было. В городе их тоже никто до сих пор не заметил», — прокомментировала живущая на Кипре россиянка информацию о том, что звездная чета могла переехать в Лимассол вместе или по отдельности.

Кроме того, риэлтор по кипрской элитной недвижимости Татьяна пояснила, что кипрские риэлторы не стали бы делиться информацией о том, что Пугачева с Галкиным купили квартиру в местном элитном комплексе.

«Стоимость квартир в башне начинается от €500 тысяч. Вряд ли кто-то из риэлторов мог слить сведения о жильцах дома. Тут не принято распространять конфиденциальную информацию, это может отразиться на репутации компании. Никто не станет рисковать своей карьерой», — сказала она.

По мнению местных жителей, если пара и купила здесь квартиру, то для дальнейшей сдачи в аренду.

Накануне зрители зарубежных концертов Максима Галкина заподозрили, что комик расстался со своей супругой Аллой Пугачевой. Юморист во время своего недавнего выступления в Польше спел о тяжелой любовной истории.

Ранее в «Титанике» нашли киноляп с одеждой Ди Каприо.

*  признан в РФ иностранным агентом
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