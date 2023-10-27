Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Титанике» нашли киноляп с одеждой Ди Каприо

В фильме «Титаник» нашли киноляп с исчезающими подтяжками

close
100%
20th Century Fox Film Corporation

Зрители нашли в кинодраме Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет новый киноляп. Об этом сообщает РБК.

В финале фильма, когда пассажирский лайнер уже тонет, главная героиня спасает прикованного наручниками Ди Каприо, который может утонуть. В этот момент герой Ди Каприо одет в подтяжки. Однако, когда героиня Кейт Уинслет собирается это сделать, подтяжки исчезают.

Предположительно, сцену снимали в разное время, и художники по костюмам забыли о подтяжках.

Фильм «Титаник» получил сразу 11 премий американской киноакадемии «Оскар» в 1998 году.

Недавно зрители нашли киноляп в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева «Вий» (1967) по произведению Николая Гоголя. По сюжету, за бурсаком Хомой Брутом (Леонид Куравлев) приходит товарищ по учебе, чтобы позвать на беседу к главе семинарии. Видно, что подрясник у Куравлева сильно порван на плече.

Когда Хома Брут приходит к ректору, подрясник оказывается не только аккуратно подвязан, но и цел.

Ранее стало известно, что автор песни-мема «А ты меня любишь?» перезапишет хит Пахмутовой и Добронравова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий