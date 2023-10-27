В «Титанике» нашли киноляп с одеждой Ди Каприо

Зрители нашли в кинодраме Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет новый киноляп. Об этом сообщает РБК.

В финале фильма, когда пассажирский лайнер уже тонет, главная героиня спасает прикованного наручниками Ди Каприо, который может утонуть. В этот момент герой Ди Каприо одет в подтяжки. Однако, когда героиня Кейт Уинслет собирается это сделать, подтяжки исчезают.

Предположительно, сцену снимали в разное время, и художники по костюмам забыли о подтяжках.

Фильм «Титаник» получил сразу 11 премий американской киноакадемии «Оскар» в 1998 году.

Недавно зрители нашли киноляп в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева «Вий» (1967) по произведению Николая Гоголя. По сюжету, за бурсаком Хомой Брутом (Леонид Куравлев) приходит товарищ по учебе, чтобы позвать на беседу к главе семинарии. Видно, что подрясник у Куравлева сильно порван на плече.

Когда Хома Брут приходит к ректору, подрясник оказывается не только аккуратно подвязан, но и цел.

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