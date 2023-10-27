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Noize MC* избавился от внедорожника в России

Shot: рэпер Noize MC продал свой внедорожник за 2,1 млн рублей

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Юзефович/YouTube

Рэпер Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)) избавляется от своего внедорожника в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, Алексеев продал автомобиль Toyota RAV 4 2013 года выпуска за 2,1 млн рублей перекупщикам.

Утверждается, что новым владельцем внедорожника покинувшего Россию артиста стал фотограф из Магадана, который часто путешествует по зрелищным местам.

Noize MC уехал из России в Литву в 2021 году после того, как Следственный комитет начал проверку его творчества на «пропаганду негативного отношения к полицейским и попытку реабилитации нацизма».

После этого он ликвидировал свою главную компанию ООО NOIZ, в апреле 2023 года — закрыл ИП, через которое получал деньги от рекламы и концертов.

Ранее Алексеев в интервью литературному критику Галине Юзефович рассказал о своей жизни после отъезда из России.

По словам Алексеева, он не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Ранее юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) продал квартиру в Москве за 295 млн рублей.

*  признан в РФ иностранным агентом
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