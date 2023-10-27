Слепаков продал квартиру в Москве за 295 млн рублей

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) продал свою квартиру в Москве руководителю Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, доценту Высшей школы экономики (ВШЭ) Павлу Толстых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инсайдеры рассказали, что сделка состоялась еще 10 октября. Покупатель приобрел квартиру площадью 217 квадратных метров в элитном комплексе Park Residence за 295 миллионов рублей. Комплекс расположен напротив памятника Петру I, недалеко от Крымской набережной и парка «Музеон».

В квартире есть гостиная с выходом на балкон, мастер-спальня с ванной комнатой и гардеробной, две дополнительные спальни, кабинет, а также еще две ванных комнаты и панорамные окна.

О продаже квартиры Слепакова стало известно еще 20 октября, однако детали сделки и имя нового владельца не раскрывались.

Специально для продажи комик зарегистрировал ИП «Слепаков» с видом деятельности — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

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