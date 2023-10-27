Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слепаков продал квартиру в Москве за 295 млн рублей

Mash: комик Слепаков продал квартиру доценту ВШЭ за 295 млн рублей

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) продал свою квартиру в Москве руководителю Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, доценту Высшей школы экономики (ВШЭ) Павлу Толстых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инсайдеры рассказали, что сделка состоялась еще 10 октября. Покупатель приобрел квартиру площадью 217 квадратных метров в элитном комплексе Park Residence за 295 миллионов рублей. Комплекс расположен напротив памятника Петру I, недалеко от Крымской набережной и парка «Музеон».

В квартире есть гостиная с выходом на балкон, мастер-спальня с ванной комнатой и гардеробной, две дополнительные спальни, кабинет, а также еще две ванных комнаты и панорамные окна.

О продаже квартиры Слепакова стало известно еще 20 октября, однако детали сделки и имя нового владельца не раскрывались.

Специально для продажи комик зарегистрировал ИП «Слепаков» с видом деятельности — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

Ранее певица Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий