Епифанцев посочувствовал мальчику, избивающему детей в школе его сына

Актер Владимир Епифанцев высказался о драках с участием сына председателя Российско-Израильского делового совета Рената Ягудаева в школе, где учится его собственный сын. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Он ознакомился с видеороликом, в котором человек, похожий на адвоката Ягудаева, подбадривает своего сына нецензурными словами во время его драки с одноклассником.

«Видео, где мужик в шляпе со своей женой руководят дракой — это треш. Это гаденько. Мальчику этих родителей сочувствую. Просто сын делает, как ему велят родители. Его поведение в школе обусловлено их влиянием», — не сомневается Епифанцев.

Сын Епифанцева и школьный хулиган учатся в московской школе имени Мигеля Эрнандеса. По словам учеников, сын адвоката регулярно устраивает драки, в одном из конфликтов участвовал и сын Владимира Епифанцева. Утверждается, что Епифанцев-младший заступился за девочку, после чего актера вместе с сыном вызывали в полицию на опрос.

К делу подключился СК РФ, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин держит ситуацию на личном контроле.

В сентябре на Епифанцева написали заявление из-за русофобии.

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