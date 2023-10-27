Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Епифанцев посочувствовал мальчику, избивающему детей в школе его сына

Актер Епифанцев назвал трешем видео с дракой в школе его сына

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Владимир Епифанцев высказался о драках с участием сына председателя Российско-Израильского делового совета Рената Ягудаева в школе, где учится его собственный сын. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Он ознакомился с видеороликом, в котором человек, похожий на адвоката Ягудаева, подбадривает своего сына нецензурными словами во время его драки с одноклассником.

«Видео, где мужик в шляпе со своей женой руководят дракой — это треш. Это гаденько. Мальчику этих родителей сочувствую. Просто сын делает, как ему велят родители. Его поведение в школе обусловлено их влиянием», — не сомневается Епифанцев.

Сын Епифанцева и школьный хулиган учатся в московской школе имени Мигеля Эрнандеса. По словам учеников, сын адвоката регулярно устраивает драки, в одном из конфликтов участвовал и сын Владимира Епифанцева. Утверждается, что Епифанцев-младший заступился за девочку, после чего актера вместе с сыном вызывали в полицию на опрос.

К делу подключился СК РФ, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин держит ситуацию на личном контроле.

В сентябре на Епифанцева написали заявление из-за русофобии.

Ранее шоумену Гарику Харламову предложили жениться за 13 миллиардов рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий