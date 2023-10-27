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Крис Браун бутылкой избил приятеля в баре до потери сознания

Певца Криса Брауна обвинили в побоях бутылкой в ночном клубе

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Global Look Press

Певец Крис Браун до потери сознания избил приятеля в одном из ночных клубов Лондона. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебный иск, поданный мужчиной по имени Эйб Дио.

Дио утверждает, что в феврале он отдыхал в одном ночном клубе с Брауном, когда певец неожиданно начал избивать его бутылкой текилы.

По словам пострадавшего, он потерял сознание, однако побои продолжились, кроме того, артист якобы наступил на него.

После Дио попал в больницу, среди полученных травм он перечисляет рассечения головы и порванные связки на ноге. Автор иска заявил, что у него есть видеозапись инцидента.

Пострадавший также указал, что знает Брауна как минимум семь лет и предполагал, что певец приближается к нему с целью обняться, однако внезапно старый приятель напал на него.

В 2009 году Крис Браун признался в том, что напал на певицу Рианну, которая в тот момент была его девушкой. После этого он находился на испытательном сроке и прошел консультации по домашнему насилию.

Однако в 2021 году в отношении певца проводилось расследование по подозрению, что он в очередной раз поднял руку на женщину. По словам пострадавшей по имени Бризи, Браун ударил ее по голове так сильно, что с нее слетели наращенные волосы.

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