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Сын Никаса Сафронова хочет приехать в Россию, чтобы выучить язык

Сын художника Никаса Сафронова Ландин планирует приехать в Россию из Австрии

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов признался в беседе с kp.ru, что его сын Ландин планирует приехать в Россию ради изучения языка.

«Ему очень нравится наша культура, он хочет узнать ее поглубже. Ландин сейчас живет в Австрии, там и работает. В последнее время сын стал зарабатывать очень прилично», — отметил художник.

Сафронов посетовал, что сейчас ему трудно видеться с детьми, которые живут за границей. Он признался, что если раньше дети летали к нему регулярно, то из-за пандемии, а потом и ситуации в мире, семья давно не виделась.

«Второй мой сын, Стефано, живет в Париже. Мы с ним созваниваемся, списываемся», — добавил живописец.

По словам художника, он перестал помогать детям финансово. Сафронов заметил, что сыновья уже встали на ноги и не нуждаются в материальной поддержке.

Никас Сафронов был женат дважды. Первой женой художника оказалась уроженка югославской семьи Драгана, а второй — француженка Франческа. Во втором браке у художника появился наследник Стефано. У Сафронова также есть внебрачные сыновья Лука Затравкин, Александр Филимоненко, Ландин и Юрий.

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