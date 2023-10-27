Вдова Шатунова высказалась о романе с немецким манекенщиком

Вдова артиста Юрия Шатунова Светлана опровергла слухи о романе с немецким манекенщиком Джулианом Шалком, назвав его другом семьи. Ее слова передает «Русская теленеделя».

«Для меня это был первый раз за все время, когда я искренне улыбалась, и в этом меня поддержал близкий друг семьи. Я очень рада была провести этот вечер со всеми вами на концерте памяти моего мужа. Не судите — да не судимы будете», — заявила она.

23 октября сообщалось, в ложе с директором артиста Аркадием Кудряшовым, певицей Ольгой Серябкиной и адвокатом семьи Сергеем Васильевым на трибьют-концерте памяти Юрия Шатунова находился немецкий актер и манекенщик Джулиан Шалк. После концерта он вместе со Светланой благодарил поклонников за поддержку и присутствовал вместе с семьей за сценой. Это спровоцировало слухи об их романе.

Шалк снимался в клипе Юрия Шатунова «А лето цвета неба» — он играл Джеймса Бонда, а Шатунов — его главного врага.

При этом еще в начале октября продюсер Андрей Разин заявил, что Светлана Шатунова планирует выйти замуж за Аркадия Кудряшова. Однако сам директор опроверг эти заявления, назвав Разина «больным».

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