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Лев Лещенко заявил, что у него нет друзей в шоу-бизнесе

Певец Лещенко назвал Добрынина и Винокура своими единственными друзьями

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Global Look Press

Певец Лев Лещенко признался, что у него нет друзей в шоу-бизнесе, однако среди своих знакомых он выделил композитора Вячеслава Добрынина и юмориста Владимира Винокура. Об этом Лещенко рассказал на YouTube-шоу «Откройте, Давид».

«Со Славой я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен… Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни», — заявил исполнитель.

Вторым человеком, с которым Лещенко «прожил всю жизнь», стал Владимир Винокур.

По словам певца, со многими вокалистами он поддерживает товарищеские отношения, но не дружит. Например, артист заявил, что часто сталкивается на светских мероприятиях с Николаем Басковым. Лещенко отметил также, что в шоу-бизнесе много зависти. Он посетовал, что раньше представители шоу-бизнеса поддерживали более тесные отношения — ходили друг к другу в гости и вместе праздновали дни рождения. Сейчас, считает артист, это не принято.

В июле сообщалось, что композитор Вячеслав Добрынин перенес микроинсульт четыре года назад. В последние годы исполнитель практически не появлялся на публике, а впервые после болезни пришел на телевидение около года назад. Сейчас Добрынин периодически участвует в съемках, но пока не намерен возобновлять творческую деятельность в полном объеме.

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