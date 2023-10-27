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Раскрыт прайс за комментарии журналистам от экс-продюсера «Ласкового мая» Разина

«КП»: продюсер Разин попросил 300 тыс. рублей за свой комментарий у журналистов

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Viktor Chernov/Global Look Press

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выставил журналистам kp.ru ценник за свой комментарий.

По данным издания, за письменные ответы на десять вопросов мужчина требует $1 тыс. (примерно 94 тыс. рублей по нынешнему курсу. — Прим. «Газеты.Ru»), за голосовые сообщения — $2 тыс. (примерно 187 тыс. рублей). Ответы по видео от Разина стоят $3 тыс., что составляет почти 300 тыс. рублей. При этом оплату продюсер просит вперед.

В конце октября певица Лолита Милявская возмутилась проклятьями Разина в адрес артистов, которые выступили на трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова. Певица высказалась матом о поведении экс-продюсера «Ласкового мая» и назвала его «конченным». Артистка Татьяна Буланова, участвовавшая в концерте, также заявила, что не понимает поведения Разина и мотивацию его угроз.

Позднее Разин оскорбил Милявскую, намекнув, что та якобы ведет распутный образ жизни. Продюсер назвал певицу «лоховкой» и спросил, «куда лезет» Лолита. По его словам, Милявская «отдавалась за бутылку пива». Разин заявил, что успешнее всех тех артистов, кто его критикует. Продюсер считает, что ему все завидуют.

Ранее продюсер XOLIDAYBOY пригрозила Мизулиной судом.

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