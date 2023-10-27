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Создатель «Фантастических тварей» признался, что завязал со спин-оффами к «Гарри Поттеру»

Режиссер Дэвид Йейтс заявил, что серия «Фантастических тварей» приостановлена

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Warner Bros. Pictures

Режиссер «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс заявил, что Warner Bros. не планирует продолжать серию приквелов. Его слова передает The Guardian.

«Все было так: «Давайте припаркуемся и завяжем на время», — сказал постановщик.

Йейтс выступил режиссером четырех из восьми фильмов по Гарри Поттеру, а также трилогии «Фантастические твари». Он отметил, что съемки последней части приквела «Тайны Дамболдора» проходили во время пандемии — «было весело, но тяжело». После выхода ленты команда решила, что нужно сделать паузу и успокоиться.

Режиссер признался, что удивился словам писательницы Джоан Роулинг, которая в 2016 году анонсировала пять фильмов по «Фантастическим тварям». Он заявил, что такой вариант изначально не рассматривался.

«Мысль о том, что будет пять фильмов о «Фантастических тварях», стала для большинства из нас полной неожиданностью», — сказал он.

Восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер» были сняты компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Кроме того, в большой прокат вышла серия фильмов «Фантастические твари» о событиях, предшествовавших основной саге. Премьера последней части «Тайны Дамболдора» состоялась 6 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, когда выйдет последняя часть триквела о медвежонке Паддингтоне.

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