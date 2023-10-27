Ренату Литвинову заметили на праздновании 125-летия МХТ

Снимки с постановщицей и актрисой Ренатой Литвиновой показали на праздновании 125-летия МХТ имени Чехова. Об этом сообщает «Утро.ру».

Мероприятие проходило в здании театра в Камергерском переулке. В честь юбилея МХТ выпустил фотоальбом, где собраны 125 лучших спектаклей. Среди постановок оказались и те, в которых участвовала Рената Литвинова.

Режиссер служила театру с 2004 года. Впервые на сцене МХТ Литвинова появилась в образе Любови Раневской из «Вишневого сада», затем актриса сыграла в спектаклях «Шага», «Свидетель обвинения», «Северный ветер» и «Звезда вашего периода», который поставила сама.

На юбилее МХТ появились такие звезды, как Полина Гагарина, Ирина Апексимова, Алла Демидова и Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

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