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Адвокату платили, чтобы он хранил деньги подальше от Бритни Спирс

Адвокату Уоллету платили $426 тыс. в год за удержание финансов от Бритни Спирс

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поп-певица Бритни Спирс рассказала в своих мемуарах, что адвокат Эндрю Уоллет получал $426 тысяч в год за сохранение ее финансов во время опеки.

Певица возмутилась, что Уоллет, который разделял опекунские обязанности вместе с ее отцом, зарабатывал большие деньги за то, что удерживал поп-звезду от собственных финансов.

Спирс добавила, что ее второй опекун Джейми Спирс получал $16 тысяч в месяц за свою работу. По словам артистки, тем самым мужчина стал мильтимиллионером за счет дочери.

В 2021 году Спирс обрела дееспособность после 13 лет, прошедших под опекой отца. С тех пор она успела выйти замуж за тренера Сэма Асгари, снова начать водить машину, начать бракоразводный процесс и написать мемуары. В своей книге «Женщина во мне» Спирс откровенно рассказывает об отношениях с Джастином Тимберлейком и домашнем аборте от него, любви к позированию обнаженной, о трудных годах под опекой отца и др.

Бритни назвала свои мемуары самыми продаваемыми в истории и поблагодарила за это поклонников. При этом в издательстве не стали комментировать заявление артистки. Однако книга действительно возглавила список бестселлеров онлайн-магазина Amazon Barnes и рейтинг продаж крупнейшего книжного онлайн-магазина США Barnes & Noble.

Ранее актер Куценко потребовал от дочери внука.

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