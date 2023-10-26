Алена Кравец рассказала о миллионных налогах Пугачевой за недвижимость на Кипре

Модель и певица Алена Кравец призналась, что давно узнала о недвижимости Аллы Пугачевой на Кипре и назвала апартаменты исполнительницы «королевскими». Ее слова передает mk.ru.

«Одни только налоги на такую недвижимость в год около 2 миллионов рублей. Хотя для звезд их уровня это не такие уж большие цифры. Правда, я понимаю, что у молодого мужа Примадонны сейчас нет особых заработков», — подчеркнула женщина.

Кравец предположила, что Пугачева могла приобрести недвижимость на острове на накопления.

«А вообще я бы врагу не пожелала, когда в таком преклонном возрасте такая уважаемая дама вынуждена постоянно переезжать. Мы ведь не бегаем, сидим на попе ровно. <...> Становится сейчас больно и обидно, глядя на людей, которые считались мегаличностями в нашей стране. Ну, что есть, то есть», — подытожила она.

Недавно сообщалось, что Пугачева и Галкин купили апартаменты на Кипре за миллиард рублей. Недвижимость расположена в башне «One» элитного жилого комплекса города Лимассол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 метров.

Ранее Галкина и Пугачеву заподозрили в разрыве.