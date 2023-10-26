Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алена Кравец рассказала о миллионных налогах Пугачевой за недвижимость на Кипре

Модель Кравец: Пугачева платит ежегодно 2 млн рублей за недвижимость на Кипре

close
100%
igorgulyaevofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и певица Алена Кравец призналась, что давно узнала о недвижимости Аллы Пугачевой на Кипре и назвала апартаменты исполнительницы «королевскими». Ее слова передает mk.ru.

«Одни только налоги на такую недвижимость в год около 2 миллионов рублей. Хотя для звезд их уровня это не такие уж большие цифры. Правда, я понимаю, что у молодого мужа Примадонны сейчас нет особых заработков», — подчеркнула женщина.

Кравец предположила, что Пугачева могла приобрести недвижимость на острове на накопления.

«А вообще я бы врагу не пожелала, когда в таком преклонном возрасте такая уважаемая дама вынуждена постоянно переезжать. Мы ведь не бегаем, сидим на попе ровно. <...> Становится сейчас больно и обидно, глядя на людей, которые считались мегаличностями в нашей стране. Ну, что есть, то есть», — подытожила она.

Недавно сообщалось, что Пугачева и Галкин купили апартаменты на Кипре за миллиард рублей. Недвижимость расположена в башне «One» элитного жилого комплекса города Лимассол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 метров.

Ранее Галкина и Пугачеву заподозрили в разрыве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий