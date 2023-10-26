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Волочкова рассказала, что не отмечает Всемирный день балета

Балерина Анастасия Волочкова посоветовала отдавать детей в балет с 6 лет

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Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Газете.Ru», что не отмечает Всемирный день балета, но получает поздравления от друзей и коллег в этот день.

«Нет, не отмечаю. Нет традиций, связанных [с этим днем]. Поздравляют ли меня друзья? Конечно поздравляют, понятное дело. Я балету посвятила свою жизнь. В пять лет у меня появилась цель в жизни — стать балериной. Я остаюсь преданной своему искусству. И благодарна всем педагогам, которые меня учили. Всем мэтрам великого искусства, с которыми мне посчастливилось поработать», — рассказала Волочкова.

Артистка отметила, что выступает за то, чтобы привлекать детей к балетному искусству. Она посоветовала родителям отдавать ребенка на балет, когда ему исполнится шесть лет.

«Конечно нужно [привлекать детей к балетному искусству]. Я делаю это всяческими путями. Путем создания самых интересных авторских шоу, концертных программ. Привлекаю детей для участия в этих программах. Во сколько лет отдавать ребенка на балет? 6-8 лет — вот так примерно. В балетную академию, в которой я, кстати, училась и с красным дипломом закончила, принимают с девяти лет», — заключила Волочкова.

В четверг, 26 октября, отмечается Всемирный день балета. Профессионального праздника у артистов балета не было до 2014 года, они отмечали Международный день танца.

В этот день более 50 ведущих мировых балетных команд показывают свои репетиции и занятия в бесплатной прямой трансляции.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что не ездит на метро из-за фанатов.

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