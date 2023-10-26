Вором сумки Hermes у телеведущей Гилварг оказался ее парикмахер

В Москве полиция нашла вора, который 4 октября похитил сумку Hermes стоимостью 2,5 млн рублей у известной телеведущей Виктории Гилварг. Об этом сообщает mk.ru.

Утверждается, что вором оказался парикмахер, с которым работала Гилварг.

Пропажу дорогостоящей сумки Гилварг обнаружила 18 сентября, когда в помещении на Малой Бронной должна была проходить фотосъемка с ее участием. Сперва она пыталась отыскать вора самостоятельно, но 4 октября, не достигнув желаемого результата, обратилась в полицию.

По данным издания, 36-летний парикмахер, который готовил Гилварг к съемкам, похитил сумку, а позже продал ее в пункте скупки на Белорусском вокзале.

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