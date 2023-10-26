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Вором сумки Hermes у телеведущей Гилварг оказался ее парикмахер

«МК»: в Москве нашли парикмахера, укравшего сумку Hermes у телеведущей Гилварг

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viktoriagilwarg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве полиция нашла вора, который 4 октября похитил сумку Hermes стоимостью 2,5 млн рублей у известной телеведущей Виктории Гилварг. Об этом сообщает mk.ru.

Утверждается, что вором оказался парикмахер, с которым работала Гилварг.

Пропажу дорогостоящей сумки Гилварг обнаружила 18 сентября, когда в помещении на Малой Бронной должна была проходить фотосъемка с ее участием. Сперва она пыталась отыскать вора самостоятельно, но 4 октября, не достигнув желаемого результата, обратилась в полицию.

По данным издания, 36-летний парикмахер, который готовил Гилварг к съемкам, похитил сумку, а позже продал ее в пункте скупки на Белорусском вокзале.

Накануне юморист и звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов заявил, что ему вернули назад украденные вещи.

Незадолго до этого у Ершова украли из машины ноутбук и портфель, где лежали документы артиста, а также наработки по будущему сериалу.

Ранее отказавшимся от хиджаба иранским актрисам запретили сниматься в кино.

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