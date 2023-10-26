Куценко потребовал от дочери внука

Актер Гоша Куценко в новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телеканале НТВ потребовал от дочери внука.

«Поля, подари мне внука», — сказал он пришедшей в студию старшей дочери Полине, рожденной в отношениях с актрисой Марией Порошиной.

Девушка смутилась и заявила, что очень ответственно относится к подобным вещам.

Также Куценко заявил, что больше 20 лет живет с бывшей моделью Ириной Скриниченко в гармонии благодаря расставаниям.

«Может быть, наш брак и сохранился на протяжении 20 лет, потому что мы часто на расстоянии», — размышляет звезда «Антикиллера».

Гоша Куценко окончил Школу-студию МХАТ в 1992 году. После выпуска он стал актером театра имени Моссовета. Он дебютировал в кино в картине «Мумия из чемодана». В фильмографии звезды более 180 работ. Среди них такие проекты, как «Со мною вот что происходит», «Турецкий гамбит», «Есенин», «Инсомния», «Упражнения в прекрасном», «Ночной дозор», «Любовь-морковь», «Елки-3».

В начале октября президент России Владимир Путин наградил Куценко орденом за заслуги в области культуры.

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