Звезда «Кухни» удивился новостям о своем возвращении в Россию

Российский актер театра и кино Андрей Бурковский опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео из Нью-Йорка на фоне слухов о своем возвращении в Россию.

«Читаю новости про себя. Очень интересно», — подписал ролик он.

23 октября сообщалось, что Бурковский, который после начала спецоперации России на Украине переехал в США с семьей, вернулся в страну. Издание «Утро.ру» отмечало, что артист принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор». Его премьера запланирована на российском ТВ в 2024 году.

Позднее народный артист России Юрий Назаров раскритиковал актера Бурковского в беседе с tsargrad.tv. По словам Назарова, артисту не стоит зарабатывать деньги в России после того, как тот вернулся из США. Актер уверен, что его коллега должен трудиться в Америке.

Бурковский также известен по ролям в сериалах «Кухня» и «Последний из Магикян» и шоу «Даешь молодежь!» на СТС. После отъезда из России он участвовал в спектакле проживающего в США режиссера Александра Молочникова.

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