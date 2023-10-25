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Немоляева заявила, что ей не нравился фильм «Еще раз про любовь»

Актриса Светлана Немоляева призналась, что ревновала Лазарева к Дорониной

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Актриса Светлана Немоляева и вдова артиста Александра Лазарева призналась в беседе с aif.ru, что ревновала своего супруга к коллеге Татьяне Дорониной из-за поцелуя в фильме «Еще раз про любовь».

«Долгое время у меня было сложное отношение к картине. Фильм не то что мне не понравился... Мне просто неприятно было смотреть, как мой Сашка обнимается, целуется с Дорониной», — отметила звезда.

Она подчеркнула, что лента вышла в тот момент, когда сыну пары Александру исполнился год.

«Я тогда Сашке сказала: я один раз посмотрела — и хватит с меня. А потом прошло время и произошла переоценка. Теперь я смотрю фильм уже как произведение искусства, как работу двоих актеров», — призналась артистка.

По словам Немоляевой, этот фильм также стал одним из первых в СССР, в котором просто рассказывалось про жизнь и про любовь, а не политику и социальное существование страны.

«У нас снималось замечательное советское кино, но все-таки оно было с пропагандистским уклоном», — подчеркнула актриса.

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