Композитор Александр Зацепин рассказал, соперничал ли он с Геннадием Гладковым

Народный артист России, композитор Александр Зацепин в беседе с kp.ru поделился воспоминаниями о своем коллеге Геннадии Гладкове, написавшем музыку для кинокартин «12 стульев» и «Джентльмены удачи». Собеседник подчеркнул, что несмотря на то, что они оба занимались созданием композиций для кино, театра и мультфильмов, у них не возникало творческих разногласий и соперничества.

«У нас с Геннадием Гладковым немного разные пути. Я больше работал в кино, он — в основном писал музыку для театров. <...> Мы писали по заказу, музыка должна была соответствовать замыслу режиссера», — рассказал Зацепин.

Композитор также отметил, что познакомились они с Гладковым еще в молодости, после окончания консерватории, и много лет дружили.

Гладков скончался 16 октября в Москве на 89-м году жизни. Он известен как автор музыки к мультфильмам «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «38 попугаев», а также к таким фильмам, как «12 стульев» и «Джентльмены удачи». «Газета.Ru» рассказала о творческом пути выдающегося музыканта.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Гладкова, назвав его выдающимся композитором, музыка которого для фильмов и ярких театральных постановок стала всеми любимой.

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