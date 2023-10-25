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Звезда «Универа» рассказала, что подарила главе UFC банку черной икры на турнире в ОАЭ

Актриса Хилькевич сообщила, что Дана Уайт лично пригласил ее на турнир UFC 294

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Annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала «Газете.Ru» о встрече с президентом UFC Даной Уайтом на прошедшем 21 октября в ОАЭ турнире промоушена. По словам звезды «Универа», Уайт сам пригласил ее на мероприятие, а она в качестве ответного жеста подарила промоутеру банку черной икры.

«Мы с Даной уже много лет подписаны друг на друга. Не так давно он сделал нам с Артуром (муж актрисы — «Газета.Ru») приглашение на бои. Конечно, мы не могли отказать и были очень рады принять приглашение. Я приехала на встречу не с пустыми руками, а баночкой черной икры из России — такой небольшой жест с нашей стороны он оценил. Когда мы наконец познакомились, Дана произвел на меня очень приятное впечатление. Наша встреча была чем-то вроде доброжелательного small talk — знакомства», — поделилась Хилькевич.

Она также призналась, что была рада решению Уайта отменить запрет национальных флагов в UFC, который действовал более года. На субботнем турнире UFC 294, правда, флаги вновь оказались под запретом.

«Для меня было важно узнать о его решении снять запреты на выход спортсменов на бои под флагами своей страны. Считаю, что спорт и должен быть таким, вне политики, — заявила Хилькевич. — UFC это организация на высшем уровне, огромное количество людей задействовано, все работают очень слаженно. Конечно же, я болела за ребят, выступающих за нашу страну. И практически каждый оправдал наши надежды. Ребята большие молодцы, бились как тигры. А я получила огромное удовольствие от происходящего».

21 октября в ОАЭ состоялся турнир UFC 294. В главном событии мероприятия чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Во втором по значимости поединке вечера Хамзат Чимаев решением судей победил Камару Усмана.

Ранее Анне Хилькевич на семейном празднике подарили коробку опарышей.

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