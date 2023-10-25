Надежда Бабкина оценила идею перезахоронить Вячеслава Зайцева

Народная артистка России Надежда Бабкина поддержала идею о переносе останков модельера Вячеслава Зайцева из Подмосковья в Москву. Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию «Абзац».

«Я в [проходящей по этому поводу] дискуссии не участвую, но если будет перезахоронение на Новодевичьем [кладбище, то] это личность, которая достойна этих почестей государственных, потому что он первый человек, который нашу русскость отвез туда [на Запад], зарекомендовал, застолбил и все это сделал», — отметила певица.

По ее словам, данный вопрос должна решать семья модельера, Однако необходимо учесть и государственное мнение, добавила Бабкина.

В мае художник Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева на Новодевичьем кладбище в Москве. Живописец подчеркнул, что модельер еще при жизни говорил, что хочет этого. По мнению Сафронова, человек, который принял решение упокоить Зайцева в Щелково, поступил опрометчиво. Артист добавил, что модельер своим творчеством объединил умы и сердца миллионов людей.

Ранее Бабкина посоветовала историку моды Александру Васильеву не рассуждать о политике.