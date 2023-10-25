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Певица Катя IOWA рассказала, кто вдохновил ее на первые песни

Певица Катя IOWA призналась, что Земфира* вдохновила ее на первые песни

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katya_iowa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом Катя IOWA, рассказала в беседе с e1.ru, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) вдохновила ее на первые песни.

Иванчикова вспомнила, как в подростковом возрасте загадала желание быть такой, как Земфира. Звезда призналась, что однажды купила билет на ее концерт на последние деньги. Тогда в одной из газет певица увидела, что ее сравнили с «белорусской Земфирой». В тот момент у нее угасло желание подражать известной артистке.

«После этого я отдала билет на концерт Земфиры какой-то девочке у входа просто так. Ушла и подумала, что я хочу быть собой. Я ей благодарна, потому что она была рядом, но дальше я пошла самостоятельно», — поделилась исполнительница.

Иванчикова также рассказала, что в 15 лет слушала альбомы «Брат», «Брат-2», The Cardigans, Nirvana.

Екатерина Иванчикова замужем за гитаристом из группы IOWA Леонидом Терещенко. Они поженились в 2012 году. Звезда рассказывала, что семь лет ждала предложения руки и сердца от возлюбленного. Через четыре года после свадьбы супруги обвенчались в Карелии.

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*  признана в РФ иностранным агентом
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