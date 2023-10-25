Вдова Караченцова планирует продать его квартиру за 300 миллионов рублей

Актриса Людмила Поргина призналась в беседе с kp.ru, что планирует продать квартиру мужа Николая Караченцова.

Четырехкомнатная квартира находится на улице Шведский тупик в Москве. По словам Поргиной, Караченцов получил недвижимость от государства в 2003 году. Она оценивает жилье в 300 миллионов рублей. На вырученные деньги вдова артиста планирует построить музей на даче в поселке Валентиновка.

«Будем решать этот вопрос на семейном совете. Но, думаю, продавать надо. У нас на даче 60 соток, места для нового дома хватит. Уже готов архитектурный план музея, я потихоньку перевожу на дачу вещи мужа и нашу с ним любимую антикварную мебель в стиле модерн», — поделилась актриса.

3 октября Поргина заявила, что на постройку дома-музея Николая Караченцова потребуется более 30 миллионов рублей. В музее звезда собирается разместить антикварную мебель супруга, а также его коллекцию картин и фотографий. Актриса призналась, что хочет оставить память о супруге. По словам Поргиной, сын и невестка помогут ей финансово.

Ранее стало известно, что Пугачева не станет продавать свое жилье в России.