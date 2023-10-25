Разин резко ответил на возмущения Лолиты

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин грубо ответил певице Лолите Милявской в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Разин возмутился и спросил, «куда лезет» Лолита. Он оскорбил артистку, намекнув, что та якобы ведет распутный образ жизни. Продюсер назвал певицу «лоховкой». По его словам, Милявская «отдавалась за бутылку пива». Разин заявил, что успешнее всех тех артистов, кто его критикует. Продюсер считает, что ему все завидуют.

«Вон твой муж, слава богу, отдыхает от тебя тут в Майами. Живет хоть нормально с хорошей, прекрасной девушкой. Нервы хоть успокаивает. Сидит, вякая со сцены, оскорбляет Разина. Лоховка!» — заявил продюсер.

В конце октября Милявская возмутилась проклятьям Разина. Она высказалась матом о поведении экс-продюсера «Ласкового мая» и назвала его «конченным».

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Ранее вдова Шатунова объяснила, почему не вышла на сцену на концерте его памяти.