Гоша из «Универа» выразил желание вернуться в сериал

Актер Алексей Гаврилов признался в беседе с teleprogramma.pro, что не против вернуться к роли Гоши в продолжении сериала «Универ».

Гаврилов открыт к предложениям. Он заявил, что «с удовольствием» бы снялся в сиквеле «Универа», чтобы «сыграть свой последний аккорд» на сезон. Артист хотел бы «поставить точку» у своего героя.

Алексей Гаврилов сыграл Георгия (Гошу) Рудковского в сериале «Универ». Он начал сниматься в проекте в 2008 году. В 2011-м артист покинул сериал. Он объяснил, что ушел из картины по состоянию здоровья. Актер испытывал сильное истощение организма.

«Мне предлагали восстанавливаться на площадке и делать капельницы с витаминами прямо на работе, но я отказался. Но сразу предложил создателям подумать, как можно сделать так, чтобы мой герой Гоша ушел, а потом вернулся. Я очень благодарен авторам «Универа» за то, что нам удалось придумать такой ход, что Гоша уходит в армию», — поделился актер.

В 2013-м Гаврилов снялся в спин-оффе «Универа» под названием «СашаТаня». Артист заявил, что уже сыграл «все грани характера» своего персонажа.

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