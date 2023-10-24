«Терять мне особо нечего»: актер Александр Устюгов рассказал о том, где хранит деньги

Актер из фильма «28 панфиловцев» и сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов хранит свои сбережения в банке с огурцами. Об этом он рассказал в беседе с WomanHit.

При этом, по его словам, он озабочен скачками курса доллара.

«Колебания доллара вызывают неприятные ощущения. Цены прыгают от такси до хлеба. Ценники всегда неожиданные. Но так как я нищ, терять мне особо нечего. Деньги храню в трехлитровой банке с огурцами», — поделился актер.

Устюгов отметил, что не считает себя состоятельным человеком, несмотря на то, что снялся во многих кинокартинах, владеет музыкальной группой «Экибастуз» и собственным баром.

Напомним, что 24 сентября курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 94 рублей впервые с 12 сентября.

В июле Александр Устюгов рассказал, что считал отключение горячей воды в детстве возможностью стать более здоровым и закаленным. По его словам, будучи ребенком он ждал этой «важной части жизни», потому что в это время происходили встречи с его старыми друзьями.

Ранее стало известно, что актер Михаил Богдасаров заплатил миллион рублей стоматологу и похудел.