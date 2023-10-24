На гала-концерте к 100-летию со дня рождения композитора Шварца выступят Долина и Лепс

В Государственном Кремлевском дворце 3 ноября состоится гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения композитора Исаака Шварца. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

На концерте выступят Лариса Долина, Григорий Лепс, Петр Налич, Олег Погудин, Эльчина Азизова, Альбина Шагимуратова, Иван Бессонов, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Зара, Алсу, Алексей Татаринцев, Борислав Струлев и другие.

Весь вечер на сцене будет играть Российский национальный оркестр под руководством дирижера Павла Герштейна. Кроме того, на мероприятии выступит Хор Даниловского монастыря. Ведущим станет Филипп Бегак.

В программу вечера войдут широко известные кинокомпозиции Шварца из фильмов, как «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Станционный смотритель», «Соломенная шляпка», «100 дней после детства», «Женя Женечка и Катюша», «Мелодии белой ночи» и многих других.

Концерт пройдет в рамках всероссийского фестиваля «Музыкальная вселенная Исаака Шварца», который проводится с 13 мая 2023 года по 27 января 2024 года.

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