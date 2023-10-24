Вдова Шатунова о сне с певцом: «Вы там без меня зажгите»

Вдова экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана призналась, что перед трибьют-концертом в честь артиста ей приснился сон с супругом. Ее слова передает aif.ru.

«Я забираю Юру из больницы, он на костылях, с катетером на теле. Говорю, как же ты на сцене микрофон держать будешь? А он, я дома останусь, а вы там за меня зажгите!» — вспомнила женщина.

По словам Светланы, из-за сна ей казалось, что музыкант как бы присутствовал на сцене.

Шатунова также восхитилась самим мероприятием, которое прошло 17 октября в Crocus City Hall в Москве.

«Мне все артисты понравились без исключения! Ведь они, как и Юра когда-то на «Новой Волне», вложили свою частичку души в эти песни!» — заявила она.

На шоу «Здесь был Юра!!!» выступили такие звезды, как Сергей Жуков, Клава Кока, Дискотека Авария, Игорь Крутой, Люся Чеботина, Алсу, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Лариса Долина, Хабиб, Дмитрий Маликов, MIA BOYKA и Татьяна Буланова.

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