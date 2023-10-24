В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера

В пресс-службе театра Моссовета заявили, что отстранили артиста Александра Домогарова от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик» по просьбе актера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Руководство Театра Моссовета удовлетворило просьбу актера Александра Домогарова, который в связи с занятостью в других проектах попросил освободить его от участия в спектакле «Тартюф», — заявили в культурном учреждении.

22 октября mk.ru сообщал, что освобождение Домогарова от роли подписали худрук театра Моссовета Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. Их решению предшествовало то, что 29 сентября в театре Моссовета проходила репетиция «Тартюфа», однако в этот момент Домогаров был на премьере спектакля «Маскарад» со своим участием в театре Советской Армии.

Позднее Домогаров договорился с руководством Моссовета о времени репетиции, но после прогона артиста отправили в дирекцию. Там ему вручили бумагу, где потребовали объяснить, почему его не было в театре и в стране 13 сентября.

Как отмечает mk.ru, Домогаров был на Российско-кипрском кинофестивале по приглашению советника посольства РФ в республике Кипр Алины Радченко.

В Моссовете же в своем документе подчеркнули, что артист уехал в страну, которая входит «в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц...».

Ранее суд отказал третьей жене Градского в вопросе наследства.